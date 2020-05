Seitdem bekannt ist, dass Maren Wolf (28) in wenigen Monaten zum ersten Mal Mama wird, lässt die YouTuberin ihre Community an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Nur auf ein Thema ging sie bislang nicht ein: Wie viel hat sie in den vergangenen Wochen zugenommen? Nachdem ihr die Follower mit dieser Frage nun schon eine Weile in den Ohren gelegen sind, kommt nun ein lang ersehntes Kilo-Update von Maren höchstpersönlich.

"Voll viele hatten mich gefragt, wie viel ich eigentlich zugenommen habe während der Schwangerschaft. Ich bin ja jetzt fast im achten Monat und ich habe jetzt 82 Kilo drauf", gibt die werdende Mama in einem YouTube-Video preis. Bevor sie schwanger wurde, wog sie 64 Kilo – damit zeigt die Waage nun also um die 18 Kilo mehr an. Das stört Maren allerdings überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil: "Es ist ja auch bei jedem anders. Es gibt Leute, die nehmen acht Kilo zu, dann gibt es Leute, die nehmen 30 Kilo zu und ich denke, man sollte sich da nicht unter Druck setzen und sich nicht vergleichen."

Dass sie nach der Geburt das eine oder andere Schwangerschaftspfündchen nicht gleich wieder loswerden könnte, stört Maren ebenfalls nicht. "Selbst wenn fünf Kilo mehr drauf bleiben, dann ist es so, ich mach mir da keinen Stress", geht die 28-Jährige das Thema After-Baby-Body ganz gelassen an.

