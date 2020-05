Schon wieder kreuzen sich ihre Schauspiel-Wege! Peter Dinklage (50) und Jason Momoa (40) übernahmen beide jeweils eine der Hauptrollen in der Erfolgsserie Game of Thrones: Als Tyrion Lennister und Khal Drogo prägten sie das Vorhaben der Drachenkönigin Daenerys Targaryen, den Eisernen Thron zurückzuerobern. In "Good Bad & Undead" spielen sie nun ein ungewöhnliches Betrüger-Paar, dass sich gemeinsam in der Welt der Monster und Magie behaupten muss!

Wie das Magazin Deadline berichtet, wird Peter die Rolle des bekannten Vampirjägers Van Helsing mimen. Jason stellt seinen Partner dar – einen Blutsauger, der den Schwur abgelegt hat, keine Menschen mehr zu töten. Zusammen reisen sie von Ort zu Ort, um mit vorgegaukelten Showeinlagen, wie der Jäger den Vampir tötet, ihr Geld zu verdienen. Als jedoch ein hohes Kopfgeld auf einen der beiden ausgesetzt wird, wird die seltsame Freundschaft vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Die Originalidee für die Geschichte stammt von den "Freitag, der 13."- und Baywatch-Autoren Mark Swift und Damian Shannon. Wann der Action-Film – unter der Regie von Max Barbakow – erscheinen soll, ist bisher noch nicht bekannt.

Auf Twitter zeigten sich die Fans über die Ankündigung des neuen Streifens mit Star-Besetzung begeistert: "Klingt nach einem tollen Film", schrieb ein User. Zuvor werden die beiden jedoch erst mal in anderen Projekten zu sehen sein: Jason drehte zuletzt für "Legendary's Dune". Peter kündigte an, in "Last Sons Of America" mitzuwirken.

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa und Emilia Clarke

United Archives GmbH/ActionPress Peter Dinklage als Tyrion Lannister bei "Game of Thrones"

Getty Images Peter Dinklage und Jason Momoa, Juli 2011

