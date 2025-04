Michael C. Hall, Peter und Uma drehen "Dexter"-Spin-off

Peter Dinklage (55), Michael C. Hall (54) und Uma Thurman (54) stehen aktuell für die neue Serie "Dexter: Resurrection" vor der Kamera. Am vergangenen Mittwoch wurden die drei Stars auf einem Helipad in New York City bei Dreharbeiten gesichtet. Neben ihnen war auch Modern Family-Star Eric Stonestreet (53) vor Ort und drehte Szenen außerhalb eines Helikopters. Die Serie, die im Sommer Premiere feiern soll, wird dabei an die Ereignisse der vorherigen Spin-off-Serie "Dexter: New Blood" anknüpfen. Offizielle Details zur Handlung wurden jedoch bislang nicht bekannt gegeben.

Michael C. Hall wird in der neuen Serie erneut die Rolle des Dexter Morgan übernehmen, die ihn seit der Ausstrahlung der Originalserie "Dexter" im Jahr 2006 weltberühmt machte. Die Serie lief über ganze acht Staffeln und war sowohl bei Fans als auch Kritikern beliebt. Die Fortsetzungen knüpften an den Erfolg an und trugen dazu bei, das Franchise weiter auszubauen. Mit der hochkarätigen Besetzung rund um Game of Thrones-Star Peter Dinklage und "Pulp Fiction"-Berühmtheit Uma Thurman hoffen die Macher nun, dem Ganzen eine neue Dynamik zu verleihen und das Publikum erneut zu begeistern.

Privat sind die drei Stars unterschiedlich verankert. Während Michael eine Leidenschaft für Musik hat und als Sänger der Band Princess Goes aktiv ist, lebt Peter zurückgezogen mit seiner Familie in New York. Über Uma, die als eine der bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods gilt, ist bekannt, dass sie sich neben ihrer Karriere auch stark für humanitäre Projekte engagiert. Mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten wird auch hinter den Kulissen sicherlich keine Langeweile aufkommen – genau wie es Fans von der Serie selbst erwarten dürften.

Getty Images Michael C. Hall bei der "Dexter: Original Sin"-Premiere, Dezember 2024

Getty Images Uma Thurman, Schauspielerin

