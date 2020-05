Ist er der neue Mann an der Seite von Yeliz Koc (26)? Nach der Trennung von ihrem On-Off-Freund Johannes Haller (32) war die Reality-TV-Beauty wieder auf Dating-Kurs: Vor wenigen Tagen gab sie preis, dass sie aktuell jemand Neuen kennenlernen würde. Ob sich daraus allerdings wirklich eine Beziehung entwickeln wird, wisse sie derzeit noch nicht. Wer der mysteriöse Mann in ihrem Leben ist, behält sie allerdings für sich. Doch jetzt gibt es einen Hinweis: Könnte es etwa Ex-Bachelorette-Boy Filip Pavlovic (25) sein?

Yeliz ist seit Kurzem stolze Hundemama der kleinen Luna. Für den Vierbeiner hat sie sogar einen eigenen Instagram-Account eingerichtet, auf dem sie fleißig Schnappschüsse und Videos von ihrem tierischen Zuwachs teilt. Der neueste Post weckt aber nun die Neugier der Fans: Filip kuschelt mit dem Welpen in einem Clip und drückt ihm einen Kuss auf die Schnauze. Dazu schreibt die Influencerin: "Gute Nacht" und fügt den Hashtag "Hundepapa" hinzu. Auch in ihrer Story postet sie die Aufnahme und kommentiert sie mit dem Wort "Liebe".

Damit bringen die Reality-TV-Stars die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. Viele Follower sind sogar fest davon überzeugt, dass die beiden anbandeln. "Ah, jetzt wissen wir alle, wen du datest", freut sich ein User, während ein weiterer gerade heraus fragt: "Dein neuer Freund?" Die Antwort bleibt Yeliz aber bisher schuldig.

Instagram / lunaundyeliz Filip Pavlovic und Luna

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Hündin Luna

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-Star



