Laura Müller (19) und Michael Wendler (47) sind momentan wohl kaum aus der deutschen Medienlandschaft wegzudenken. Seit einigen Monaten sind der Schlagerstar und seine Partnerin in den verschiedensten Fernsehshows zu sehen. Zu Beginn des Jahres bekamen sie sogar ihr eigenes Dokuformat. Angesichts der bald anstehenden Hochzeit und den damit verbundenen Vorbereitungen ist seit dieser Woche auch die Fortsetzung "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet" im Netz abrufbar. Jetzt soll die Sendung auch im TV ausgestrahlt werden – und zwar zur Primetime!

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, soll die Dokuserie ab Montag, den 1. Juni, nicht mehr nur ausschließlich bei dem Streaminganbieter TVNow zu sehen sein. Um 23:20 Uhr wird demnach eine Folge auf dem Sender Vox laufen. Drei Wochen später soll das Format dann auf den Sendeplatz um 20:15 rutschen. Insgesamt beinhaltet die Dokureihe 15 Folgen. Da eine Episode aber nur etwa 20 Minuten dauert, sollen mehrere Folgen zusammengeschnitten werden, damit der Sendeplatz auch gefüllt werden kann.

Die Hochzeit selbst möchten Michael und seine Laura ebenfalls von Kameras begleiten lassen. Der Sender RTL will diese sogar live ausstrahlen. Für die Zeremonie in Las Vegas ist momentan der 2. August angesetzt. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage und der damit einhergehenden Reisebeschränkungen ist jedoch noch unklar, ob das Kamerateam überhaupt in die USA einreisen darf, um das Spektakel zu filmen.

TVNOW / RTL Laura Müller und Michael Wendler bei "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet"

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller



