Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) mussten von Beginn an ihre Liebe verteidigen! Gleich nachdem die Beziehung des Schlagerstars und seiner 19-jährigen Freundin an die Öffentlichkeit gekommen war, waren die beiden aufgrund ihres hohen Altersunterschieds von 28 Jahren häufig kritisiert worden. Nichtsdestotrotz gehen die beiden seit inzwischen etwa eineinhalb Jahren gemeinsam durchs Leben und haben sich kürzlich sogar verlobt. Hochzeitsplanung und Heirat werden von einem Fernsehteam begleitet – und das hat offenbar einen ganz bestimmten Grund!

In ihrer neuen Show "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" erzählt die Ex-Let's Dance-Kandidatin, dass viele Menschen versucht hätten, sie und Micha auseinanderzubringen. "Warum, weiß ich gar nicht. Ich glaube, viele haben vielleicht wirklich gedacht: PR. Oder ich mache das nur, um vielleicht auch bekannt zu werden oder Micha, weil er wieder in die Schlagzeilen möchte, was weiß ich." Wie der "Egal"-Interpret erklärt, hätten sie sich deshalb dazu entschieden, "die Medien mal ein bisschen hinter die Fassade schauen zu lassen." Sie wollen zeigen, dass ihre Liebe echt sei und würden sich wünschen, auf diese Weise besser verstanden zu werden.

Vor allem Oliver Pocher (42) hatte das Paar Anfang des Jahres ziemlich auf dem Kieker. Seine Frau Amira (27) und er hatten einen von Michael und Lauras Social-Media-Clips auf Instagram parodiert. Da immer mehr Videos gefolgt waren, in denen der Komiker den Musiker nachgeahmt hatte, hatten Oli und der Sänger dann sogar ein öffentliches TV-Duell ausgetragen.

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / laauramueller Michael Wendler und Laura M.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Februar 2020



