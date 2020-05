Jetzt ist ihr Liebes-Aus traurige Gewissheit! In den vergangenen Wochen hielt sich hartnäckig das Gerücht, Schauspielerin Claudelle Deckert (46) hätte sich von ihrem Mann Oliver getrennt, mit dem sie seit 2013 verheiratet ist. Grund für diese Annahme: Die Unter Uns-Darstellerin hatte sich in einen Beitrag im Netz als "Single" betitelt. Bisher hüllte die 46-Jährige sich zu dem Thema in Schweigen. Jetzt hat Claudelle die Trennung aber selbst bestätigt.

Via Instagram-Story schüttete die TV-Beauty nun ihr Herz aus. "Ich hab mich in der letzten Zeit recht wenig gemeldet. Ich hatte halt so einige Themen in meinem Leben, die ich erstmal bewältigen musste emotional", erklärte sie ihre vorangegangene Social-Media-Abstinenz. Dann enthüllte sie: "Es gab viele Sachen, die mich sehr aufgewühlt haben. Unter anderem die Trennung von meinem Partner – ich meine, ihr kennt das ja: Trennungen verlaufen nie schön. Außer, es ist einvernehmlich, aber das ist ja in den meisten Fällen nicht so."

Doch wie geht es Claudelle heute damit? "Ich bin auf einem guten Weg, mich kriegt so schnell nichts unter", stellt die Brünette klar. "Ich bin ein Steh-Auf-Fräulein! Ich liebe das Leben."

Instagram / claudelleloves "Unter uns"-Darstellerin Claudelle Deckert und ihr Mann Oliver

Instagram / claudelleloves Claudelle Deckert, 2019

Actionpress/ Wenzel, Georg Claudelle Deckert, Schauspielerin



