Marie Nasemanns (31) Baby macht seinen ersten Ausflug! Mitte April bekam die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihr erstes Kind von ihrem Partner Sebastian. Doch in den heimischen vier Wänden hielten es die frischgebackenen Eltern offenbar nicht lange aus. Mit dem Sohnemann im Schlepptau trat das Paar jetzt eine lange Zugfahrt an – und Marie freut sich, endlich im Kleinkindbereich der Bahn sitzen zu können!

So eine Zugfahrt kann auch kuschelig werden: Zumindest sieht es auf dem Instagram-Foto der Schauspielerin so aus, als habe es ihr Kind richtig gemütlich. Auf ihrem Schoss liegt eine grau gepunktete Decke, auf der ihr kleiner Wonneproppen im blauen Giraffen-Strampelanzug ein Schläfchen macht. "Ein paar Leute haben mich gefragt, ob wir keine Angst haben, mit dem Kleinen zu reisen", schrieb die 31-Jährige unter dem Bild. Aber sie habe sich sogar bei der Kinderärztin erkundigt. Diese habe kein Problem hinsichtlich des Ausfluges gesehen, solange die momentanen Auflagen beachtet würden.

"So schön das Wochenbett ist und war, irgendwie können wir uns ja auch nicht ewig zu Hause verbarrikadieren", erklärte die Bloggerin ihre Beweggründe, ihr Heim zu verlassen. Ihre Reise ging offenbar von Berlin nach Düsseldorf zu Sebastians Schwester. "Auf dem Weg zur Tante! Wir freuen uns auf euch drei!", kommentierte diese den Post.

Matthias Nareyek/Getty Images Marie Nasemann beim Tribute To Bambi 2016

Instagram/marienasemann Marie Nasemann, Mai 2020

Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Sohn, Mai 2020



