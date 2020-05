Negativ-Schlagzeilen über Zach Roerig (35)! Der US-Amerikaner hat sich als Schauspieler einen Namen gemacht und wird vielen vor allem durch sein Mitwirken in der beliebten Serie Vampire Diaries bekannt sein. In der Rolle als Matt Donovan war er fester Bestandteil des Casts. Sein Privatleben hält der TV-Darsteller zum größten Teil aus der Öffentlichkeit raus, doch eine Sache ist nun doch durchgesickert: Er wurde kürzlich betrunken von der Polizei angehalten und festgenommen!

Wie TMZ berichtet, wurde Zach am vergangenen Sonntag gegen 2:30 Uhr in Montpelier, im US-Bundesstaat Ohio, von einem Streifenwagen angehalten. Grund für die Kontrolle war eigentlich nur das fehlende Autokennzeichen an der Vorderseite des Autos. Als die Beamten mit dem 35-Jährigen sprachen, fiel ihnen allerdings auf, dass er lallte, blutunterlaufene Augen hatte und nach Schnaps roch. Nachdem die Polizisten mithilfe von Tests sicher waren, dass er betrunken am Steuer gesessen hatte, nahmen sie ihn mit auf die Wache.

In der Arrestzelle sorgte Zach allerdings noch einmal für einen kleinen Wirbel: Er pinkelte hinein! Am Ende der Nacht wurde er wieder freigelassen und muss nun am 4. Juni wegen seines Vergehens vor Gericht erscheinen.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Zach Roerig

Anzeige

Getty Images Zach Roerig, bekannt aus "Vampire Diaries"

Anzeige

Getty Images Zach Roerig, 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de