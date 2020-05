Königin Máxima (49) grinst bis über beide Ohren! Die Royal-Lady verzaubert ihre Fans regelmäßig mit eleganten und stilsicheren Outfits und setzt auch gerne mal auf preiswertere Klamotten. Dabei leistete sie sich kürzlich allerdings einen kleinen Couture-Fehlgriff – der dürfte aber beim Anblick der neuesten Bilder von ihr wieder schnell vergessen sein: Máxima präsentierte sich nun in einem tollen Sommerlook und wirkte sehr glücklich.

Auf aktuellen Aufnahmen sieht man Máxima in einer kräftigen, orangefarbenen Bluse und dazu passender gemusterter Hose. Ihr Outfit rundete die 49-Jährige mit Sandaletten, einer Clutch und einem Schal in dezenteren Farben ab. Auf der Nase trug die Ehefrau von König Willem-Alexander (53) dafür eine große, runde Sonnenbrille mit Leoparden-Muster. Auch mit dieser Kombination bleibt die Regentin ihrem Stil treu: Gedeckte Business-Looks in Dunkelblau, Schwarz und Co. gibt es bei der gebürtigen Argentinierin selten. Die temperamentvolle Máxima greift lieber tief in den Farbtopf. Ihr schönstes Accessoire ist und bleibt aber ihr warmes Lächeln.

Zum Ausspannen war Máxima aber nicht angereist: Laut der niederländischen Zeitung Texelse Courant sprach die Königin unter anderem mit verschiedenen Unternehmern und Ärzten, um zu erfahren, wie diese mit der aktuellen Situation zurechtkämen. Am Ende ihres Besuchs machte sie dennoch einen kurzen Spaziergang durch den Hauptort der Insel, Den Burg.

Anzeige

MEGA Königin Máxima im Mai 2020

Anzeige

MEGA Königin Máxima auf der Nordseeinsel Texel im Mai 2020

Anzeige

Getty Images Königin Máxima



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de