Lady in Red war gestern – Königin Maxima setzt auf quietschiges Pink! Bei der niederländischen Majestät und Frau von König Willem-Alexander (50) sind ganz offensichtlich schon echte Frühlingsgefühle ausgebrochen. Erst vergangene Woche überstrahlte die hübsche 46-Jährige bei einem Staatsbesuch in Den Haag ihre königliche Kollegin Rania von Jordanien in leuchtendem Gelb. Doch mit ihrem neuesten Outfit übertrifft sich Maxima eindeutig selbst!

Superhappy und in bester Laune zeigte sich die royale Beauty jetzt bei einem Event in Amersfoort, der zweitgrößten Stadt in der Provinz Utrecht. Trotz des frühlingshaften Wetters konnte Maxima jeden Sonnenstrahl übertrumpfen: In ihrem knielangen Etuikleid mit Rüschen-Spielereien an der Taille setzte die Dreifach-Mama ihre Kurven optimal in Szene. Besonderes Highlight ihres Stylings: der große weinrote Hut, der perfekt auf Tasche und Pumps abgestimmt war.

Maxima ist und bleibt einfach eine wahre Fashionista, denn immer wieder beweist die gebürtige Agentinierin ihr Stilbewusstsein. Im Gegensatz zu manch anderer Palast-Lady hat sie keine Angst vor Mustern und mutiger Mode. Wie gefällt euch Maximas neueste Kleider-Kombi? Stimmt ab!

Dutch Press Photo/WENN.com Die Königinnen Rania und Maxima in den Niederlanden

Splash News Königin Maxima der Niederlande, Amersfoort 2018

ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images; Michel Porro/Getty Images Königin Maxima der Niederlande in bunten Kleidern

