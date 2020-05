Große Freude bei Lisa-Marie Sauer und Janis Scotti! Im vergangenen Jahr stellten die beiden Studenten ihre Beziehung bei Temptation Island auf die Probe – und meisterten alle Hürden: Sie bestanden den Treuetest bestanden und sind bis heute ein Paar. Immer wieder zeigen die beiden im Netz ganz offen, wie glücklich sie miteinander sind. Jetzt können sie sich sogar über den ersten Nachwuchs in ihrem Hause freuen: Ihre Hunde Donna und Balu sind Eltern geworden!

Wie Bild berichtet, haben die italienische Bulldogge Donna und der Kaukase Balu zehn kleine Welpen bekommen. Vier Hundebabys sind weiblich, sechs männlich. Lisa und Janis sind nun also im Besitz von zwölf Vierbeinern! Um die muss sich jedoch auch gekümmert werden – und das bedeutet viel Arbeit. In der derzeitigen Social-Distancing-Phase sieht die 25-Jährige das aber positiv: "So kam wenigstens keine Langeweile auf."

Ob die beiden Sachsen-Anhalter alle zwölf Welpen langfristig behalten wollen, verrieten sie noch nicht. Momentan dürften sie aber zumindest genügend Zeit für ihre tierischen Mitbewohner haben. Lisa hat zu Beginn des Jahres ihr Bachelor-Studium abgeschlossen und arbeitet nebenbei als Flugbegleiterin. Wegen der derzeitigen Reisebeschränkungen hat sie aktuell aber keinen Einsatz. Auch Janis verbringt seine Zeit daheim: Sein Piloten-Studium findet vorerst nur online statt.

Lisa-Marie Sauer im April 2019 in Miami

Janis Scotti und Lisa-Marie Sauer im April 2019

Janis Scotti im März 2019 in Rio de Janeiro



