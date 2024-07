Ist "Temptation Island" was für Dustin und Lisa-Marie Sauer?

Lisa-Marie Sauer und ihr Partner Dustin haben schon zweimal erlebt, wie es ist, Teil eines Reality-TV-Formates zu sein. Zuletzt nahm das Paar an der diesjährigen Make Love, Fake Love-Staffel teil. Doch die zwei wollen mehr! Gegenüber Promiflash beim mates date erzählen sie, dass sie, was Trash-TV-Formate angeht, "für alles offen" sind und "alles gerne machen" würden – unter anderem Temptation Island, das sie wohl ihrer Meinung nach zusammen meistern würden. Lisa-Marie – die daran bereits in der ersten Staffel teilgenommen hatte – betont, dass sie weiß, sie könne sich "immer zu 100 Prozent auf [Dustin] verlassen". "Ich würde niemals daran zweifeln, dass er hinter mir steht, dass wir ein festes Team sind [...] weil wir uns einfach vertrauen." Und auch Dustin glaubt, dass er keine Probleme damit haben würde, treu zu sein.

Anfangs sei der Sportler von dem Format nicht allzu überzeugt gewesen, da er das Verhalten der Verführerinnen bisher ein "bisschen drüber" empfand. Seine Partnerin könne sich sogar vorstellen, dass sie diejenige wäre, die "mehr zulässt". "Also ich bin da halt entspannt, was so was angeht und viele Frauen sind da ja so: 'Ein Meter Abstand und bitte geh weg von mir'... So bin ich ja jetzt nicht", gibt Lisa-Marie zu. Diese Meinung kann Dustin so aber nicht ganz nachvollziehen – er glaube nicht, dass sie mehr zulassen würde als er. "'Temptation Island' wäre auf jeden Fall ein Thema", schließt die Beauty ab und auch der Blondschopf steht dem Format nach wie vor offen gegenüber und ist sich sicher: "Es könnte auf jeden Fall für hitzigen Gesprächsstoff sorgen."

Mittlerweile ist das Paar über drei Jahre zusammen. Kennen und lieben gelernt hatten sie sich 2021 während der Teilnahme an der Show M.O.M. Im Laufe der vergangenen Jahre merkten die zwei, dass sie sich immer unterstützen und sich aufeinander verlassen können. "Er behandelt mich wie eine Prinzessin. Er kümmert sich und ist immer für mich da", schwärmt Lisa im Interview mit Promiflash. Auch Dustin findet nur liebe Worte über seine Liebste: "Lisa motiviert mich immer dazu, das Beste aus mir rauszuholen. Wir haben extrem viel Spaß. [...] Lisa hat das, was mir ein bisschen fehlt."

