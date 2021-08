Seit M.O.M gehen Lisa-Marie Sauer und Dustin gemeinsam durchs Leben. Im Promiflash-Interview plaudern die beiden über ihre Beziehung: "Zwischen uns beiden läuft es super. Also ich hab' nichts zu bemängeln, mir würde nichts einfallen, wie es besser laufen könnte. Wir sind sehr happy", schwärmte die Beauty von ihrer Partnerschaft mit dem Kölner. Sie hätten zusammen sehr viel Spaß, würden sich im Alltag immer wieder überraschen und verstünden sich blind. Wie die Turteltauben ihre Fernbeziehung meistern und was sie an dem jeweils anderen schätzen, seht ihr im Video.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de