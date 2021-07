Wie ging es nach M.O.M weiter? Erst am vergangenen Donnerstag flimmerte das große Finale der Joyn-Kuppelshow über die Bildschirme. Nach zwei romantischen Einzeldates mit Jasmin und Lisa-Marie Sauer fiel Junior Dustin die Wahl am Ende nicht schwer: Er entschied sich für Lisa und verließ mit ihr gemeinsam die Show. Doch sind die beiden auch nach ihrer aufregenden Reise in Mexiko noch zusammen?

Und tatsächlich gehen die beiden gemeinsam durchs Leben, wie sie in der "M.O.M - Die Reunion" bereits verkündeten. Gegenüber Promiflash ging der Kölner noch weiter ins Detail. Die Turteltauben verbrachten noch einige Zeit gemeinsam in Tulum. "Ich habe dort nichts anbrennen lassen und sie direkt gefragt, ob sie meine feste Freundin sein möchte." Und ganz offensichtlich bejahte seine Liebste die Frage.

Auch die Flugbegleiterin kommt aus dem Schwärmen über ihre Beziehung mit dem 31-Jährigen kaum heraus. "Nach der Show lief alles wie im Bilderbuch weiter. Und auch zurück in Deutschland sind wir seitdem unzertrennlich", erinnerte sie sich im Promiflash-Interview an die gemeinsame Zeit zurück. "Es könnte nicht besser laufen und wir sind superglücklich und fassungslos, dass uns so etwas in einer TV-Show passiert ist."

Joyn "M.O.M"-Kandidaten Dustin und Lisa

Joyn "M.O.M"-Junior Dustin und Lisa-Marie Sauer

Joyn Dustin und Lisa bei "M.O.M - Die Reunion"

