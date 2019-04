Hört Temptation Island-Kandidatin Lisa-Marie Sauer noch ab und zu von dem Verführer Oliver Wasko? Die ehemalige Bachelor-Beauty nahm gemeinsam mit ihrem Partner Janis Scotti an dem Flirt-Format teil, um ihre Beziehung zu testen. Mit Erfolg: Die Turteltauben blieben nach dem großen "Temptation Island"-Finale ein Paar, obwohl einige Single-Männer ihr Glück bei der attraktiven Flugbegleiterin versucht hatten. Darunter auch Oli, der sie sogar massieren durfte. Hat Lisa nach der Sendung eigentlich noch mal mit dem Sänger gesprochen?

"Ja, Oli und ich haben regelmäßig Kontakt und er ist für mich ein guter Freund geworden", erzählt die 24-Jährige im Interview mit Promiflash. "Er hat sich immer korrekt und ehrlich verhalten." Das wisse sie sehr zu schätzen. "Janis hat auch kein Problem damit", stellt sie klar.

Und wie sieht es mit Janis und seinen Single-Ladys aus? Mit Patrizia und Maria Maksimovic ließ er sich als Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit das gleiche Tattoo stechen – was seine Freundin nicht gerade begeisterte! "Janis hat noch zu beiden Kontakt, aber mehr zu Patrizia", berichtet Lisa und fügt hinzu: "In unserer Beziehung wurde Toleranz schon immer groß geschrieben und das schließt auch ein, dass sich jeder seine Freunde selbst aussucht und wir das gegenseitig akzeptieren."

TVNOW Single Oliver massiert die vergebene Lisa bei "Temptation Island"

TVNOW / Sergio del Amo Janis Scotti und Ex-Bachelor-Girl Lisa-Marie Sauer, "Temptation Island"-Paar 2019

TVNOW Maria, Patrizia und Janis bei "Temptation Island"

