M.O.M-Junior Dustin hat seine Wahl getroffen! Der Junggeselle lernte mehrere Frauen kennen und hoffte, dabei auf seine zukünftige Lebenspartnerin zu treffen. Im Finale musste er sich dann zwischen zwei Frauen entscheiden: Jasmin und Lisa. Erstere wirkte fast schon wie die Favoritin des Hotties, sie bandelte nämlich deutlich früher als ihre Nebenbuhlerin mit dem Muskelmann an – trotzdem entschied Dustin sich im Finale für Lisa!

Während es zwischen Jasmin und Dustin schon direkt zu Beginn funkte, brauchte Lisa deutlich länger, um aufzutauen – erst beim letzten Date kam es bei den beiden Turteltauben zum Kuss. Anscheinend hatte dieser es aber in sich: Der Blondschopf schickte die Brünette nach Hause. "Ich für meine Person habe gemerkt, dass ich dir [...] diese Gefühle, die du für mich empfindest, nicht zurückgeben kann", begründete er seine Entscheidung. Jasmin nahm die Abfuhr mit Fassung – umso größer war die Freude anschließend bei Lisa und Dustin. "Die Momente, die wir gestern hatten, die waren für mich so besonders. Ich habe so viele Gefühle in mir gehabt", schwärmte der Verkaufsberater für Wohnimmobilien.

Daraufhin machte der 31-Jährige deutlich, dass er sich solche Momente auch für seine Zukunft wünscht – anscheinend genau wie Lisa, die ihrem Traummann um den Hals fiel und ihn leidenschaftlich küsste. "Es sind Schmetterlinge im Bauch und ich bin verknallt", gestand die Flugbegleiterin.

