Ist Lisa-Marie Sauer eigentlich vergeben? Die einstige Temptation Island-Kandidatin ist gerade in der Kuppelshow M.O.M auf der Suche nach ihrem Traummann. Die 26-Jährige hat auch bereits ein Auge auf Junior Dustin geworfen und konnte sich – sehr zum Missfallen ihrer Mitstreiterinnen – für einige Tage einen Schlafplatz in dessen Zelt sichern. Doch jetzt heißt es, Lisa habe zu Hause einen Freund sitzen.

In der aktuellen Folge von "M.O.M" machten sich auf einmal Gerüchte unter den Kandidatinnen breit, dass die Münchnerin gar nicht Single sei. "Wenn man über drei Ecken hört, dass jemand erzählt, ich könnte noch einen Freund haben… das ist halt das Dümmste, was passieren könnte, wenn man einen anderen Mann kennenlernen möchte", äußerte sich Lisa. Sie sei im ersten Moment geschockt gewesen, habe dann aber überlegt, wie so eine Annahme entstehen konnte.

Wer genau das Gerücht gestreut hat, wussten die Teilnehmerinnen allerdings nicht. Vor allem Lisa ist darüber ziemlich enttäuscht, da sie sich mit allen gut verstehe und sie niemand direkt danach gefragt habe. Außerdem hat sie Angst, dass Dustin von dem Gerücht erfährt: "Ich hätte nicht gedacht, dass da jemand steht, den ich wirklich so gut finde. Und ich finde ihn wirklich toll."

"M.O.M" seit 13. Mai 2021 immer donnerstags bei Joyn PLUS+

Lisa und Dustin bei "M.O.M"

Lisa, Kandidatin bei "M.O.M"

Lisa-Marie Sauer im April 2019 in Miami

