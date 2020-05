Sind diese beiden Netflix-Hotties etwa im echten Leben ein Paar? In dem "Sabrina – Total verhext"-Horror-Reboot "Chilling Adventures of Sabrina" spielt Luke Cook (33) Satan, den Vater von Sabrina Spellman, wohingegen Gavin Leatherwood (25) ihren Boyfriend Nicolas darstellt. Privat verbringen die zwei Jungs viel Zeit miteinander – zeigen sich immer wieder leicht bekleidet auf Social Media. Deshalb vermuten viele Fans nun eine Liaison. Jetzt reagierten die beiden Serienstars erst mal selbst auf die zahlreichen Turtelgerüchte.

Auf Instagram verkündete Luke nun: "Ich möchte einfach nur alle Gerüchte im Keim ersticken, Gavin und ich sind kein Paar." Sein jüngerer Kumpel veröffentlichte dafür ein aktuelles Oben-Ohne-Selfie der beiden und gab an, dass sie kurz vor Aufnahme des Fotos, wilden Sex hatten. Anhand der Ironie im Text lässt sich aber auch hier deutlich erkennen, dass die beiden Schauspieler nicht zusammen sind. Tatsächlich ist Luke nicht nur in einer Beziehung mit einer Frau – seine Freundin Kara Wilson und er haben sich vor einiger Zeit sogar verlobt. Wie es dagegen in Gavins Liebesleben aktuell aussieht, ist nicht bekannt.

Neben "Chilling Adventures of Sabrina" ist Luke bald in einer anderen sehr heiß ersehnten Serie zu sehen. Er konnte eine Rolle in dem Riverdale-Spin-Off "Katy Keene" ergattern. Dort wird er den Modedesigner Guy LaMontagne spielen.

Anzeige

Instagram / thelukecook Luke Cook und Gavin Leatherwood, 2020

Anzeige

Instagram / gavinleatherwood Gavin Leatherwood, Ross Lynch und Luke Cook

Anzeige

Instagram / thelukecook Luke Cook und Gavin Leatherwood



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de