Oha, dieser sexy Anblick dürfte so manches Männerherz höherschlagen und die eine oder andere Frau vor Neid erblassen lassen. Lange blonde Locken, ein süßer Schmollmund und ein stahlhartes Sixpack – diese Influencerin weiß ihre Vorzüge gekonnt in Szene zu setzen. Aber wer versteckt sich denn eigentlich hinter der XXL-Sonnenbrille? Kleiner Tipp: Es ist einer von Heidi Klums (46) ehemaligen Germany's next Topmodel-Schützlingen...

Das besagte Instagram-Pic zeigt Sarah Almoril (22), die im vergangenen Jahr in der Castingshow um den Titel kämpfte. Aber schaut man sich alte Bilder von der Berlinerin an, fällt auf: Der durchtrainierte Waschbrettbauch ist neu. Schon im August erklärte die 22-Jährige gegenüber Promiflash, dass sie abgenommen habe – allerdings nicht gezielt. Sie habe lediglich ihre Ernährung umgestellt und hätte plötzlich viel mehr Motivation, um Sport zu treiben.

Zuvor hatten andere GNTM-Girls, darunter Julia Wulf (25), behauptet, dass Sarah nicht unbedingt die perfekten Modelmaße gehabt habe. Jetzt, nach ihrem Gewichtsverlust, finden einige Fans Sarah wiederum zu dünn. Doch das ist der Blondine relativ egal. "Ich bin und war gesund und fühle mich superwohl. Und das ist das Wichtigste", stellte sie klar.

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril im Mai 2020

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, Model

Instagram / sarahalmoril GNTM-Kandidatin Sarah



