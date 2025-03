Wild: Ex-GNTM-Model Sarah Almoril posiert nackt im Wald

Sarah Almoril (27) feiert ihren Geburtstag auf eine ganz besondere Art und Weise. Auf Instagram teilt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin eine Reihe von Fotos, die sie mit "Tag der Wiedergeburt" betitelt. Auf einem der Bilder zündet sie Kerzen in Form einer 27 an – so weit, so normal. Auf den anderen Aufnahmen räkelt sie sich jedoch beinahe splitterfasernackt bei Mondschein im Wald. Die Beauty trägt dabei nur einen hautfarbenen String, ihre Nippel hat sie kaschiert.

Bei ihren Fans kommen die aufsehenerregenden Aufnahmen gut an – es regnet Geburtstagswünsche für die 27-Jährige. "Eine Göttin", kommentiert ein User unter dem Beitrag. "Ganz nebenbei, diese Bilder sind der Hammer", findet ein anderer. Seit ihrem Start bei GNTM im Jahr 2019 scheint Sarah in der Modebranche Fuß gefasst zu haben. Auf ihrem Instagram-Profil finden sich immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Model. Auch verschiedene Meilensteine teilt sie stolz mit ihren Followern – so auch das Cover des Magazins L'Officiel Liechtenstein, das sie im Juli 2024 zierte.

Von ihrer TV-Erfahrung in der Castingshow von Heidi Klum (51) ist Sarah rückblickend nicht mehr unbedingt überzeugt. "Zeitgemäß finde ich das eigentlich nicht mehr, aber es wird immer Leute geben, die das immer noch feiern", erklärte sie im Interview mit Promiflash. Es gebe zwar viele Menschen, die die Sendung noch gerne gucken, jedoch würden diese es nur ungern zugeben.

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril im März 2025

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, ehemalige GNTM-Kandidatin

