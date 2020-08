Cäcilia erklärt den wahren Grund für ihr WG-Aus mit Sarah Almoril (22)! Die beiden Mädchen hatten sich 2019 bei Germany's next Topmodel kennengelernt und angefreundet. Auch nach ihrer Teilnahme wollten die beiden nicht mehr ohneeinander sein und zogen zusammen in eine Berliner Wohnung. Die Harmonie war jedoch nur von kurzer Dauer. Nach nur wenigen Monaten wurde die WG wieder aufgelöst. Nun schildert Cäcilia die Hintergründe!

"Fakt ist, dass es einfach nicht geklappt hat. Sarah und ich haben unterschiedliche Leben geführt und wir sind irgendwie auseinandergegangen leider", gibt die Beauty in einem Instagram-Video zu und erklärt: "Es ist einfach normal im Leben, dass man mit manchen Menschen nicht so gut klarkommt und sich die Wege dann trennen." Vor allem wenn man zusammen wohne, könne es schnell zu Streit kommen. Cäcilia habe daher den Entschluss gefasst, auszuziehen.

Nachdem es für die Brünette danach kurzzeitig wieder zurück in ihre Heimat Freiburg ging, wohnt sie mittlerweile in London. "In Freiburg hab ich dann gemerkt, hier will ich auch nicht bleiben, weil ich mein ganzes Leben in Freiburg gewohnt und keine Lust mehr drauf habe. Ich will raus, ich will was erleben", erklärt sie in dem Clip ihren jüngsten Umzug.

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia, August 2020

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia und Sarah, September 2019

Instagram / caeciliaofficial Cäcilia, Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin

