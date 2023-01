Vor "Der Bachelor": David Jackson war mit GNTM-Girl zusammen

Er hat eine bekannte Ex! Der Bachelor geht am 01. März in eine neue Runde – mit David Jackson als Protagonisten. Das Model darf dieses Jahr also die Rosen verteilen und im TV nach der großen Liebe suchen. Nach drei Jahren Single-Dasein sei er nun mehr als bereit für eine neue Beziehung. Tatsächlich lief seine vergangene in der Öffentlichkeit ab: Denn David war mit einem bekannten GNTM-Girl zusammen!

Sarah Almoril (24) war die Frau an seiner Seite – sie nahm im Jahr 2019 an der Modelshow teil. Davids und ihre Liebe hielt jedoch nicht lange. Nach wenigen Monaten gaben sie im Netz die Trennung bekannt. "Es gibt nicht das perfekte Paar. Es gibt nur eine Konstellation, die für einen selbst perfekt erscheint", erklärte Sarah damals. Vielleicht kommt David ja dem ein oder anderen Fan daher auch bekannt vor, denn während ihrer Beziehung gab es zahlreiche Pärchen-Pics.

Mittlerweile hat sich der Fitness-Fan aber auch selbst eine beachtliche Community auf Social Media aufgebaut. Über 175.000 Follower hat David momentan auf Instagram. Auf der Plattform liefert er seinen Fans reichlich Fitness- und Modelcontent.

Sarah Almoril im Mai 2022 auf Mykonos

Sarah Almoril, Model

David Jackson, der Bachelor 2023

