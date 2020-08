Sarah Almoril (22) überrascht ihre Fans mit einem Liebes-Statement! Seit ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme im vergangenen Jahr ist die TV-Bekanntheit nicht nur als Model, sondern auch als Influencerin erfolgreich und gibt auf Social Media viel von ihrem Leben preis. So machte sie im vergangenen Jahr beispielsweise ihre Beziehung zu Freund David öffentlich. Doch nach nur wenigen Monaten erfolgte die Trennung. Seitdem ist die Blondine wieder auf der Suche nach einer neuen Liebe – und die muss sie nicht unbedingt in einem Mann finden: Sarah offenbarte nun, dass sie auch auf Frauen steht!

Auf Instagram teilte die 22-Jährige zwei Beiträge, auf denen sie ein T-Shirt mit der Aufschrift "Niemand weiß, dass ich eine Lesbe bin" trägt. Die Rückseite des Kleidungsstücks ziert ein weiteres Statement: "Ich mag sie alle" – das sorgte bei ihren Fans für ordentlich Verwirrung. Ist Sarah etwa bisexuell? Ja! Denn nur kurz nachdem sie die Posts hochgeladen hatte, erklärte sie in ihrer Story: "Ich bin eine sehr offene Person und ich habe erlebt, dass ich mich von der persönlichen Sichtweise und der Einstellung einer Person angezogen fühle und das Geschlecht keine Rolle spielt."

Dass Sarah ihre sexuelle Orientierung nun öffentlich gemacht hat, sei zunächst jedoch nicht geplant gewesen. "Es war nur ein Gefühl an diesem Morgen", erklärte sie in ihrer Story weiter. Es sei ein sehr privates Thema, das sie eigentlich nicht für besonders relevant halte.

Anzeige

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril im Juli 2020

Anzeige

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, Model



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de