Ex-Kandidatin Sarah Almoril findet GNTM nicht mehr zeitgemäß

Bei Sarah Almoril (24) hält sich die Vorfreude auf die neue Germany's next Topmodel-Staffel wohl in Grenzen! Die Influencerin hatte im Jahr 2019 im Rahmen von Heidi Klums (49) Castingshow selbst um den Sieg gekämpft: Damals hatte die Musikerin den siebten Platz belegt – und Simone Kowalski (25) hatte sich letztendlich den Titel geschnappt. Doch wie steht Sarah eigentlich heute zu GNTM? Im Promiflash-Interview erklärte sie, dass sie das Format nicht mehr zeitgemäß findet...

Am Rande der Fashion Week in Berlin brachte Sarah Ende Januar ihre Meinung zu GNTM gegenüber Promiflash zum Ausdruck. "Zeitgemäß finde ich das eigentlich nicht mehr, aber es wird immer Leute geben, die das immer noch feiern", betonte die Ex-Teilnehmerin und fügte hinzu: "Beziehungsweise finde ich, dass es viele Leute immer noch schauen, aber die meisten es einfach nicht mehr zugeben." Ihrer Meinung nach müsste das Konzept "einfach noch mehr ins komplette Modeln wieder gehen".

Aus diesen Gründen ist sich Sarah auch noch unsicher, ob sie die diesjährige Staffel verfolgen wird. "Ich weiß noch nicht genau, ob ich sie mir anschaue", erklärte die Beauty und merkte an: "Eher spontan. Ich schaue erst mal, wie es so wird und was es so Neues gibt und wie das Konzept jetzt ist."

Rankin Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Host

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril im Juli 2022

