Pat Müller setzt ein Zeichen gegen Cybermobbing! Der 30-Jährige hauste bis vor wenigen Wochen im Big Brother-Container und setzte sich damit auch den Kommentaren zahlreicher TV-Zuschauer aus. Erst nach dem großen Finale wurde er mit den teils boshaften Nachrichten einiger User im Netz konfrontiert. Der Trauredner betont jetzt: Er habe schon Schlimmeres erlebt, weil er als Teenager übergewichtig war und deshalb gemobbt wurde.

Auf seinem Instagram-Account widmet Pat seinen Hatern nun einen langen Text und stellte klar, dass die gemeinen Sprüche ihn nicht treffen würden. "Denn ich habe schon ganz andere Zeiten erlebt; Zeiten, in denen ich noch nicht so stark war; Zeiten, in denen ich für meine Optik beleidigt wurde", schreibt er. Das Foto, das er dazu veröffentlicht, macht auch deutlich, was er damit meint. Als Jugendlicher hatte der "Big Brother"-Drittplatzierte nämlich noch ein paar Kilo mehr auf den Rippen.

Trotzdem gebe es Menschen, die damit nicht so gut umgehen können. Deshalb sollten alle Kritiker mal darüber nachdenken, wie sehr sie Menschen mit ihren Aussagen verletzen. Man sollte seine Worte daher immer mit Bedacht wählen. "'Big Brother' wurde aufgrund der Sternebewertung kritisiert. Die Sterne waren allerdings gar nicht so sehr das Problem – die Kommentare sind es: Hass, Missgunst, Boshaftigkeit", erklärt Pat weiter.

Instagram / patjabbers "Big Brother"-Kandidat Pat als Teenie

SAT.1/EndemolShine/Stefan Menne Pat Müller bei "Big Brother", Mai 2020

© SAT.1/Julia Feldhagen Pat Müller, der "Big Brother"-Drittplatzierte 2020



