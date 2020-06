Endlich dürfen die Stars wieder um die Million zocken! Am Pfingstmontag findet das 40. Wer wird Millionär?-Promispecial statt. Und auch dieses Mal hat Moderator Günther Jauch (63) wieder die Crème de la Crème der deutschen VIP-Szene eingeladen, um Geld für einen guten Zweck zu erspielen – eine prominente Dame nimmt sogar bereits zum siebten Mal auf dem Rate-Sessel Platz! Diese vier bekannten Gesichter könnten heute Abend die Million abräumen.

Wie RTL nun bestätigt, sind in der extralangen Sonderausgabe am Pfingstmontag Komikerin Ilka Bessin (48), "Der letzte Bulle"-Star Henning Baum (47), TV-Gourmet Horst Lichter (58) und Schauspielerin Anke Engelke (54) mit von der Partie. Letztere versucht damit schon zum siebten Mal, endlich den Jackpot abzuräumen. "Ich komme so lange wieder, bis ich diese scheiß Million endlich gewonnen habe", hatte sie in einer der vergangenen Ausgaben vom Stapel gelassen. 2017 war sie an der Millionen-Frage gescheitert, heute Abend soll es endlich klappen.

Moderator Jauch glaubt daran, dass es die WWM-Wiederholungstäterin schaffen kann. Denn selbst wenn Anke mal keinen blassen Schimmer habe, wisse sie genau, wie sie sich zur richtigen Antwort vortasten könne. "Sie ist deswegen sehr gut, weil sie sehr viel weiß. Aber auch ihr taktisches Geschick, mit den Fragen umzugehen, ist etwas ganz Besonderes", erklärte der 63-Jährige im Gespräch mit RTL. Wie weit es der Comedy-Star dieses Mal bringt, können die Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr bei RTL erfahren.

