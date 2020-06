Ashley Graham (32) ziert erstmals als Mama ein Magazincover – und wie! Im Januar wurden das Model und sein Ehemann Justin Ervin stolze Eltern eines Sohnes. Seitdem plaudert Ashley offen über ihr Leben als Mutter. Zwischen Windelwechseln und Stillen fand die Laufstegschönheit jetzt sogar wieder Zeit für ein Fotoshooting: Ashley ziert das Titelblatt der britischen Modezeitschrift "Harper’s Bazaar" – ganz intim mit Söhnchen Isaac!

Die Pose der 32-Jährige wirkt auf dem Harper’s Bazaar-Cover der Juli-Ausgabe ziemlich natürlich: Während Ashley in einem lockeren, weißen Hemdkleid in die Ferne schaut, stillt sie ihr vier Monate altes Baby. Im Magazin sind noch weitere Bilder der Brünetten abgebildet – auf denen präsentiert sie ihren After-Baby-Body. Weit gereist ist die US-Amerikanerin für das Shooting in der Natur aber nicht: Für die Fotostrecke ließ sie sich von ihrem Ehemann Justin in ihrer Heimat Nebraska ablichten.

Im Interview gab Ashley offen zu, Probleme mit den körperlichen Veränderungen durch die Schwangerschaft gehabt zu haben: "Es hat wirklich einige Zeit gedauert, bis ich es begriffen habe, denn es war, als ob ein Außerirdischer meinen Körper übernommen hätte." Doch ihre Freude über das Muttersein habe schließlich gesiegt: "Ich wusste sofort, dass ich eine großartige Mutter sein würde."

