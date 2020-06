Julita könnte schon heute wieder Mutter werden! Im November vergangenen Jahres gab die YouTuberin bekannt, dass sie und ihr Freund Florian Nachwuchs erwarten. Seitdem hielt sie ihre Follower mit regelmäßigen Babybauch-Updates auf dem Laufenden. Mittlerweile hat sie die 39. Schwangerschaftswoche erreicht und es sieht so aus, als würde sich ihr Sohnemann auf den Weg machen: Die Web-Queen hat über Nacht Blutungen bekommen.

"Es geht los", mit diesen Worten meldete sich Julia Schulz – wie die Influencerin mit bürgerlichem Namen heißt – am Montagmorgen bei ihren Fans. Sie habe sogenannte Zeichnungsblutungen, die oftmals vor der Geburt auftreten und tatsächlich: "Ich habe jetzt alle fünf Minuten starke Wehen, war in der Badewanne. Es ist nicht besser geworden. Also wir fahren jetzt ins Krankenhaus", erklärte die 21-Jährige.

Sie sei – genau wie ihr Freund – mega-aufgeregt und kurz vorm Heulen. "Wir packen noch ein paar Sachen zusammen und vielleicht haben wir in ein paar Stunden unseren Sohn auf dem Arm", betonte sie. Was meint ihr: Postet Julia heute schon das erste Bild mit dem Kleinen? Stimmt ab!

Julia Schulze und Florian Thiele

Instagram / julia.schulze_official YouTuberin Julia Schulze

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze, YouTuberin

