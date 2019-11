YouTube-Star Julita schwebt im Baby-Glück! Erst vor wenigen Wochen verkündete die Brünette, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Nach Töchterchen Mila, die aus ihrer vorherigen Beziehung stammt, darf sie sich nun über den ersten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem neuen Freund Florian Thiele freuen. Im Netz versorgt Julia Schulze, wie die Influencerin mit bürgerlichem Namen heißt, ihre Fans nun regelmäßig mit spannenden Schwangerschafts-Updates. Eine Neuigkeit bringt dabei alle zum Staunen: Julitas Baby strampelt bereits in der 13. Woche.

"Unser Baby bewegt sich einfach. Es strampelt schon. Wir konnten unseren Augen nicht trauen", freut sich die Internet-Bekanntheit in einem YouTube-Video. Während sie mit ihrem Liebsten im Bett kuschelt, berichten die beiden über den freudigen Besuch beim Frauenarzt. Auf den Ultraschall-Bildern konnte das Paar dort die ersten Bewegungen des Ungeborenen verfolgen. "Für uns war das so ein krasser Moment. Da sieht man einfach, was für ein Wunder das ist", beschreibt Julia das Gefühl.

Dass in der zweiten Kugelzeit offenbar alles viel schneller geht, hat die 20-Jährige bereits zuvor offenbart: "Mein Bauch ist zu diesem Zeitpunkt der Schwangerschaft im Vergleich zu meiner ersten Schwangerschaft schon viel größer." Schon nach wenigen Wochen habe sich Julita deswegen die erste Umstandshose kaufen müssen.

Instagram / julita_fit YouTuberin und Influencerin Julita mit ihrer Tochter Mila

Anzeige

Instagram / florian.thiele_official Florian Thiele und Julia Schulze mit UItraschallbild

Anzeige

Instagram / julia.schulze_official Julita, YouTuberin und Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de