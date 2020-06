Was für ein durchtrainierter Body – und das in dem Alter! Goldie Hawn sieht man ihre 74 Jahre überhaupt nicht an. Genau wie ihre Tochter Kate Hudson (41) ist sie ein echter Sport-Junkie. Da sie aufgrund der aktuellen Lage jedoch nicht ins Gym gehen kann, holt sie sich dieses einfach zu sich nach Hause. Jetzt postet die "Housesitter"-Darstellerin ein Video, in dem sie ihren Fans ihre tägliche Fitnessroutine vorstellt!

Auf Instagram versorgt die Schauspielerin ihre Follower regelmäßig mit neuen Aufnahmen ihrer Workouts. In ihrem neuesten Clip sieht man die Blondine auf einem Trampolin zu dem von Dua Lipa (24) gesungenen Song "Let's Get Physical" sporteln und ihre Übungen für Bauch, Arme, Beine und Po absolvieren. Dazu schreibt sie: "Tanzen, springen und drehen, als würde niemand zuschauen." Gleichzeitig gibt die fitte Ehefrau von Kurt Russell (69) einen Einblick in ihren hauseigenen Fitnessraum. Neben Hanteln und einem Speed-Bike besitzt sie unter anderem noch ein Laufband und einen Crosstrainer – kein Wunder also, dass Goldie immer noch eine unglaubliche Figur hat!

Ihre Community liebt die Sportvideos der 74-Jährigen, die zumeist sehr unterhaltsam sind – besonders wenn sie laut mitsingt oder sich selbst nicht allzu ernst nimmt. "Haha, nur du könntest so etwas posten und es zu etwas Großartigem machen. Du bist die Beste!" Viele wollen sie sich jetzt zum Vorbild nehmen und in der Isolation nun auch öfter auf dem Spring-Gerät hüpfen.

Anzeige

Getty Images Goldie Hawn und Kate Hudson auf einem Event in Beverly Hills im Mai 2016

Anzeige

Getty Images Goldie Hawn, Mai 2017

Anzeige

Getty Images Goldie Hawn, Januar 2018

Wollt ihr mehr solche Videos von Goldie sehen? Ja, und ihren ganzen Fitnessplan! Nein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de