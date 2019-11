Was für ein niedlicher Geburtstagsgruß für Goldie Hawn (74)! Die Blondine gehört seit Jahrzehnten zu den glamourösesten und bekanntesten Schauspielerinnen in Hollywood. Am Donnerstag wurde die Beauty nun bereits unglaubliche 74 Jahre alt und ihre Tochter Kate Hudson (40) überraschte sie anlässlich ihres Ehrentages mit einem zuckersüßen Beitrag im Netz. Doch nur nicht nur die "Schlaflos in New York"-Darstellerin war ganz gerührt – auch Kates Community schmolz dahin.

"Die beiden wichtigsten Damen in meinem Leben und es ist zufällig der Geburtstag einer von ihnen. Alles Gute zum Geburtstag, meine wunderschöne Mama", schrieb Kate auf Instagram und veröffentlichte dazu ein Foto von ihrer Mutter und ihrer Tochter Rani Rose (1). "Oh, ich liebe dich, mein Baby Girl", bedankte die US-Amerikanerin sich für den Geburtstagsgruß – und auch die Fans zeigten sich total entzückt von dem Anblick und kommentierten den Beitrag zahlreich.



Auf dem Schnappschuss hat Goldie die Einjährige auf ihrem Schoß und genießt ganz offensichtlich ihre Zeit mit ihrer Enkelin. Die beiden haben eine ganz besondere Beziehung: Goldie durfte bei Ranis Geburt dabei sein – ein ganz besonders emotionaler Moment für die stolze Oma.

Jesse Grant / Getty Goldie Hawn und ihre Tochter Kate Hudson

Anzeige

Instagram / katehudson Goldie Hawn mit ihrer Enkelin Rani

Anzeige

Instagram / katehudson Goldie Hawn und Kurt Russell mit ihrer Enkelin Rani Rose an Nikolaus 2018

Anzeige

Wie gefällt euch das Foto? Mega süß! Es geht so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de