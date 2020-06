Motsi Mabuse (39) ist oft den Tränen nahe, wenn sie ihre Tochter verlassen muss! Vor rund zwei Jahren wurden die Let's Dance-Jurorin und ihr Mann Evgenij Voznyuk zum ersten Mal Eltern – und ihre ganze Welt drehte sich nur noch um die Kleine. Da die gebürtige Südafrikanerin jedoch unter anderem auch in England arbeitet, musste sie ihre Familie schon oft vorübergehend in Deutschland zurücklassen. Im Interview verriet die Choreografin nun, wie sie damit umgeht!

Motsi ist nicht nur im deutschen Fernsehen zu sehen, wo sie an der Seite von Joachim Llambi (55) und Jorge Gonzalez (52) fleißig Punkte verteilt: Sie ist außerdem auch Mitglied der Jury von Strictly Come Dancing in Großbritannien. Um ihre Tochter, die im August schon zwei Jahre alt wird, damit nicht zu belasten, reiste die 39-Jährige für die letzten Aufzeichnungen der Show jeden Samstag alleine nach England. Wie schwer das für sie sei, offenbarte sie im Interview mit dem britischen Magazin Mirror: "Ich weine oft, wenn ich im Flugzeug sitze." So vereint sie Familie und Beruf, auch wenn ihr eigenes Leben dadurch stressiger wird: "Ich habe noch nie einen Arzttermin verpasst. Ich bin für zwei Stunden nach Hause gekommen, um sie zum Arzt zu bringen, und bin dann wieder zurückgeflogen."

Dass der Spagat zwischen Job und Privatleben dennoch manchmal schwierig ist, musste sich auch Motsi eingestehen. Mittlerweile habe sie aber die richtige Balance gefunden und verzichte vor allem auf eines, wenn sie bei ihren Liebsten ist: Ihr Smartphone! "Früher war ich nie von meinem Handy getrennt. Jetzt versuche ich, weniger in den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Ich möchte ein Gleichgewicht finden."

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter und ihrem Mann Evgenij Voznyuk

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk, Dezember 2019

