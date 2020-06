Ende der vergangenen Woche hat sich Unter uns-Darstellerin Claudelle Deckert (46) mit einer traurigen Nachricht an ihre Fans gewandt: Nach sieben Jahren Ehe haben sie und ihr Mann Oliver sich getrennt. Weil sie sich im Netz schon zuvor einmal als Single bezeichnet hatte, hatten sich bereits vor der offiziellen Bestätigung hartnäckige Trennungsgerüchte gehalten. Kurz nach ihren ersten Äußerungen meldet die Schauspielerin sich jetzt mit einem Update zurück.

"Mir geht's gut. Wollte ich euch nur wissen lassen", schreibt die TV-Darstellerin auf Instagram zu einem Bild, auf dem sie leicht verträumt wirkt. Dass sie sich von dem Trennungsschmerz offenbar nicht unterkriegen lässt, macht Claudelle in dem Posting vor allem durch die Hashtags klar. Mit diesen verkündet sie nicht nur, sich bald wieder häufiger bei ihren Fans melden zu wollen, sondern auch, dass sie stärker als zuvor zurückkehren wolle. Auch #lifeisgood und #happyme bestätigen wohl, dass die Blondine trotz der Umstände mit sich im Reinen zu sein scheint.

Zu Beginn hatte die 46-Jährige die Trennung allem Anschein nach nicht ganz so leicht nehmen können. Am Freitag erklärte sie unter anderem, dass ihr neuer Beziehungsstatus Grund für ihre längere Social-Media-Pause gewesen sei: "Es gab viele Sachen, die mich sehr aufgewühlt haben. Unter anderem die Trennung von meinem Partner – ich meine, ihr kennt das ja: Trennungen verlaufen nie schön. Außer, es ist einvernehmlich, aber das ist ja in den meisten Fällen nicht so."

Anzeige

Instagram / claudelleloves "Unter uns"-Darstellerin Claudelle Deckert und ihr Mann Oliver

Anzeige

Actionpress/ Wenzel, Georg Claudelle Deckert, Schauspielerin

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images for Platform Fashion Claudelle Deckert, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de