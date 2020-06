Gehen Sarah Lombardi (27) und ihr Liebster Julian Büscher etwa schon den nächsten gemeinsamen Schritt? Die Sängerin scheint in dem Kicker eine neue Liebe gefunden zu haben – nach anfänglichen Spekulationen präsentieren sich die Turteltauben seit Februar total verknallt der Öffentlichkeit. In zahlreichen Videos zeigen die beiden, dass sie kaum die Finger voneinander lassen können. Ob Sarah und Julian deshalb auch nicht mehr in getrennten Haushalten leben wollen? Schließlich zeigt die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin jetzt ihren Umzug in ein riesiges neues Domizil – genügend Platz für ihren Partner inklusive!

In ihrer Instagram-Story dokumentiert die Brünette den Einzug in ihre neue Wohnung: Drei Zimmer, zwei Bäder und einen großen Balkon nennt sie ab sofort ihr Zuhause. "Ich bin richtig happy, wir sind in der neuen Wohnung jetzt. Die große Küche werden wir übernehmen", verkündet Sarah stolz. Ob sie mit "wir" wohl nur auf Sohnemann Alessio (4) oder auch auf Julian anspielt, verrät sie bislang nicht. Doch eines geht aus ihren Storys klar hervor: Der 27-Jährige unterstützt seine Freundin beim Umzug, wann immer er kann.

Generell scheint die Liebe zwischen Sarah und Julian unter einem guten Stern zu stehen. Denn nicht nur Alessio hat sich bereits mit dem Mittelfeld-Spieler angefreundet – auch dessen Vater und Sarahs Ex Pietro Lombardi (27) hat Gefallen an ihm gefunden. "Echt ein Lieber, wirklich", freute sich der "Phänomenal"-Sänger kürzlich in seiner Instagram-Story.

Bucco,Herbert / ActionPress Sarah Lombardi und Julian Büscher im Februar 2020

United Archives GmbH / ActionPress Sarah Lombardi in Berlin, September 2019

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

