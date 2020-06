Na, da hat Jennifer Frankhauser (27) wohl die Sonnencreme vergessen! Normalerweise ist die Reality-TV-Bekanntheit sehr bedacht auf ihr äußeres Erscheinungsbild: Strenge Sporteinheiten für die Traumfigur, regelmäßige Friseurbesuche, diverse Beauty-Behandlungen und Make-up stehen bei der Halbschwester von Daniela Katzenberger (33) auf der Tagesordnung. Auch ein perfekter, sommerlicher Teint gehört bei Jenny dazu – immer wieder zeigt sie sich im Netz beim ausgiebigen Sonnenbaden. Doch von der UV-Strahlung bekam die Beauty nun offenbar zu viel ab!

Das beweist ein aktueller Schnappschuss in ihrer Instagram-Story: Anscheinend verbrachte Jenny zu viel Zeit ohne UV-Schutz in der Sonne! Die 27-Jährige zeigte eine Aufnahme von ihrem geröteten Dekolleté. Zwar hat die Hundebesitzerin keine Abdrücke ihres Shirts auf der Haut – doch an der Stelle, an der ihre Rosenkette baumelte, ist nun ein weißer Abdruck des Schmuckstücks zu sehen! "Ob ich Sonnenbrand habe?", scherzte Jenny ironisch.

Ob Jenny nach diesem Malheur wohl den Sommer über lieber im Schatten verbringt? So oder so dürfte sie ihre Fans mit zahlreichen heißen Bikini-Aufnahmen von sich begeistern. Zuletzt ließen ihre sexy Schnappschüsse in knapper Bekleidung die Herzen der Follower jedenfalls mächtig höher schlagen!

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhausers Ausschnitt

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin und TV-Bekanntheit

Hattet ihr in diesem Jahr auch schon einen Sonnenbrand? Ja, total blöd! Nein, zum Glück noch nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de