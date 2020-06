Große Trauer um Chris Trousdale. Der Sänger war 1999 als Mitglied der amerikanischen Boyband Dream Street bekannt geworden, zu der auch Jesse McCartney (33) gehört hatte. Mit ihrem ersten Album schaffte es die fünfköpfige Musikgruppe auf Platz eins der Billboard's-Independent-Albums-Chart. Einige Jahre später hatte sich Chris dann jedoch seiner Solokarriere gewidmet und als Schauspieler unter anderem 2016 in der Erfolgsserie "Lucifer" mitgespielt. Jetzt macht eine traurige Nachricht um den einstigen Popstar die Runde: Er ist im Alter von nur 34 Jahren verstorben.

Ein Bekannter des Musikers verkündete nun gegenüber Fox News: "Schweren Herzens bestätigen wir, dass Chris Trousdale am 2. Juni 2020 an einer unbekannten Krankheit gestorben ist. Er war ein Licht für so viele und wird von seiner Familie, seinen Freunden und Fans auf der ganzen Welt sehr vermisst werden." Die Familie bitte darum, ihre Privatsphäre in der schweren Zeit zu respektieren.

Zu dem Tod seines ehemalige Bandkollegen und guten Freundes äußerte sich auch Jesse mit einer emotionalen Nachricht: "Chris hatte eine explosiv-charmante Persönlichkeit und ein grenzenloses Talent." Die beiden hätten nach dem Band-Aus im Jahr 2002 immer weniger Kontakt gehabt, da ihre Leben "unterschiedliche Wendungen genommen haben". Der "Beautiful Soul"-Interpret habe jedoch häufig an ihre gemeinsame Zeit bei Dream Street zurückgedacht. "Ruhe in Frieden, Chris. Ich werde dein Lächeln nie vergessen!", schloss er seinen emotionalen Post ab.

SIPA PRESS / ActionPress Chris Trousdale im Juni 2019 in Los Angeles

Instagram / christrousdaleofficial Chris Trousdale im Juli 2017

Instagram / christrousdaleofficial Das Ex-Dream-Street-Mitglied Chris Trousdale im November 2017



