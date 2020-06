Hat Emmy damit schon den Dramaqueen-Titel sicher? Endlich geht es los: Beim neu aufgelegten ProSieben-Format "Beauty & The Nerd" treffen sechs eitle Damen sowie sechs "Nerds" aufeinander, müssen Paare bilden und gemeinsam Zeit in der Villa verbringen. Klar, dass das die eine oder andere Herausforderung mit sich bringt. Kandidatin Emmy Russ wurde das schon direkt nach dem Einzug ins Haus zu viel: Sie verfiel am ersten Abend in einen hysterischen Heulkrampf!

Nachdem die allererste Verpaarung mehr oder minder erfolgreich abgeschlossen worden war, ging es für die Duos in das luxuriöse Übergangs-Heim. Doch nach einer Ansage der Produktion, dass die Schlafzimmer in der ersten Nacht noch geschlossen bleiben und die Teilnehmer sich einen beliebigen Schlafplatz im Wohnbereich suchen sollten, brach für Emmy eine Welt zusammen. Theatralisch rannte sie nach draußen und schrie dort: "Wohin mit mir? Ich kann das nicht! Ich kann nicht gut mit anderen Leuten in einem Zimmer schlafen." Und weiter: "Das wird alles voll schlimm. Ich habe keine Schlafmaske und dann noch mit so einem Haufen Volltrottel."

Während einige der Ladys und Nerd Dion versuchten, Emmy wieder zu beruhigen und ihr anboten, ihr ein Schlafnest in der Küche zu bauen, ging dieses Verhalten Mitbewohnerin Kim gegen den Strich: "Ich finde es scheiße, dass sie hier so Drama macht. Ich weiß nicht, ob das der Sinn des Experiments ist..." Als Emmy dann auch noch mitten in der Nacht das Badezimmer besetzte und sich die Haare föhnte, schien jedoch auch der harmoniebedürftige Dion am Ende seiner Geduld zu sein: "Ja, da war die Kacke am Dampfen. Also, einige waren damit nicht so zufrieden."

© ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Der "Beauty & The Nerd"-Cast von 2020

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Flamur, Illya, Sven K., Julien, Elias, Dion und Sven L. bei "Beauty & The Nerd"

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin



