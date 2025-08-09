So ging es "Beauty & The Nerd"-Aaron mit Elsa als Partnerin

In der jüngsten Staffel der Show Beauty & The Nerd sorgten Elsa Latifaj und ihr Nerd-Teampartner Aaron für reichlich Gesprächsstoff. Trotz zahlreicher Differenzen und hitziger Auseinandersetzungen schaffte es das ungleiche Duo bis ins Finale, was für viele Zuschauer eine Überraschung war. Aaron selbst beschrieb die Zusammenarbeit mit Elsa im Interview mit Promiflash als eine echte "Herausforderung". Allerdings betonte er auch, dass er daran gewachsen sei und sie immerhin in vielen Challenges als Team funktioniert hätten. "Sagen wir mal, es war auf jeden Fall interessant", so der Fantasy-Nerd.

Obwohl die beiden es sogar bis ins heiß umkämpfte Finale schafften, bleibt bei Aaron ein bitterer Beigeschmack. Statt sich auf die Dynamik des Formats einzulassen, habe Elsa, so Aaron, mit Realitystar Max Bornmann ganz eigene Prioritäten gesetzt. Die beiden flirteten regelmäßig vor den Kameras, was ihnen nicht nur viel Sendezeit einbrachte, sondern auch Spannungen innerhalb der anderen Teams auslöste. "Sie hat halt nichts davon wirklich ernst genommen. Das ganze Prinzip der Show hat sie halt so wenig interessiert, dass sie mit Max ihr eigenes Format durchgezogen hat", schlussfolgert der 26-Jährige.

Doch nicht nur Elsas Teampartner Aaron hätte sich von seiner Mitstreiterin offenbar etwas mehr erhofft. Auch Max' eigene Teampartnerin Sarah zeigte sich nach den Dreharbeiten merklich enttäuscht und ging auf Instagram mit dem einstigen Make Love, Fake Love-Kandidaten hart ins Gericht. "Tut immer noch weh, wenn man so viel Energie in ein Team und so viel Hoffnung in einen Menschen steckt, der einfach nur eine empathielose, egoistische Sendezeith*re ist – ohne Rücksicht auf Verluste", schrieb die Unicorn-Nerdin zu einem Strandfoto der Show.

Joyn Aaron und Elsa Latifaj bei "Beauty & The Nerd"

Joyn/Benjamin Kis "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer Aaron

Joyn / Benjamin Kis "Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin Sarah

