Nach Queen of Drags geht mit "The Diva in me" nun eine weitere neue Drag-Show an den Start. Das Prinzip ist allerdings ein ganz anderes. Barbie Breakout, Kelly Heelton und Sheila Wolf treten nicht gegeneinander an, sondern stylen Frauen um. Als Travestie-Künstlerinnen wissen sie, wie man sich schillernd und glamourös in Szene setzt. Privat lassen aber auch sie es eher dezent angehen. Sheila ist nachts als funkelnde Dragqueen unterwegs, tagsüber ist hingegen das Leben als verheirateter Familienvater die erste Wahl.

Die Tatsache, dass Wolf Teichert – wie die Burlesque-Künstlerin mit bürgerlichem Namen heißt – eine Frau und eine Tochter hat, macht den Berliner zu einem "bunten Vogel" in der Szene, heißt es bei TVNow. In seinem sozialen Umfeld hatte er wiederum jahrelang mit Vorurteilen zu kämpfen. Denn viele hätten nicht verstanden, dass er trotz seiner Drag-Kunst heterosexuell ist. Mittlerweile würde seine Familie aber voller Stolz hinter seiner Leidenschaft stehen.

"Mit Drag habe ich meine Seele zum Funkeln gebracht!", erinnert sich Wolf im Interview an seine Anfänge zurück. Als Werbegrafiker habe er mal einen Flyer für ein Travestie-Künstlerduo erstellt. Daraufhin packte ihn die Neugier und er schaute höchstpersönlich in dem Studio vorbei. Die farbenfrohe Glitzerwelt zog ihn direkt in ihren Bann. Das sei die Geburt von Sheila Wolf gewesen.

Alle Infos zu "The Diva in me" auf TVNOW.de.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Barbie Breakout, Kelly Heelton und Sheila Wolf, Stars von "The Diva in me"

Instagram / sheilawolf Wolf Teichert mit seiner Frau

Instagram / sheilawolf Wolf Teichert (rechts) privat und als Dragqueen Sheila Wolf



