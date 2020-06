Lea Michele (33) im Kreuzfeuer. Von allen Seiten prasseln aktuell Mobbing-Vorwürfe auf die Schauspielerin und Sängerin ein. So soll sie ihre Glee-Kollegen am Set ziemlich schlecht behandelt haben und sogar ein Transgender-Model verspottet haben, weil dieses die Damentoilette benutzte. In einem emotionalem Statement versuchte sich die TV-Darstellerin kürzlich zu entschuldigen. Doch die Liste an Vorwürfen wird immer länger. Nun meldete sich ein weiteres vermeintliches Opfer zu Wort – Lea soll ihr damaliges Double laut beleidigt haben.

Unter dem besagten Entschuldingsstatement von Lea auf ihrer Instagram-Seite teilte Monica Moskatow ihre Erfahrung mit der Rachel-Darstellerin. Im September 2009 wurde die Schauspielerin engagiert, um auf der Premierenparty für "Glee" an einer High School zu arbeiten. Sie war, zusammen mit anderen, als Doppelgänger der Showcharaktere für die Party engagiert. "Als die Schauspieler zu der Veranstaltung kamen und herausfanden, dass Lookalikes von ihnen anwesend waren, suchte Lea nach mir. Als sie mich sah, sagte sie: 'Oh mein Gott! Hätten sie jemand noch Hässlicheren auswählen können?', erinnerte sich die Imitatorin in ihrem Kommentar.

Leas damaliger Freund Cory Monteith (✝31), der ebenfalls in der Musik-Serie mitwirkte, war Zeuge des Vorfalls, erklärte Monica weiter: "Er sah den Ausdruck auf meinem Gesicht und sagte: 'Hör nicht auf sie, sie ist nur eifersüchtig, du bist wunderschön.' Diesen Moment habe ich nie vergessen", rekapitulierte die Darstellerin.

