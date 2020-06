Was sagt Lea Michele (33) zu den Anschuldigungen? Zwischen 2009 und 2015 gehörte die Schauspielerin zum Hauptcast der Musical-Serie Glee. In dem Format verkörperte die heute 33-Jährige die unbeliebte Streberin Rachel, die häufig gemobbt wurde. Im wahren Leben soll Lea selbst einige Kollegen am Set von "Glee" schlecht behandelt haben – das behaupteten zumindest vor Kurzem ihre ehemaligen Co-Stars Samantha Marie Ware und Dabier Snell. Nun äußerte sich Lea im Netz zu den Vorwürfen und entschuldigte sich!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Serien-Darstellerin folgendes Statement: "Ich erinnere mich zwar nicht daran, jemals diese spezifischen Aussagen gemacht zu haben, und ich habe auch noch nie eine andere Person aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe verurteilt, aber das ist nicht wirklich der Punkt", ließ sie ihre Follower wissen. Entscheidend sei, dass sie sich eindeutig so verhalten habe, dass andere Menschen verletzt worden seien. Warum sie sich so verhalten habe, wisse sie nicht – aber: "Ich entschuldige mich für mein Verhalten und für den Schmerz, die ich verursacht habe", machte sie deutlich.

"Ich werde in einigen Monaten Mutter und ich weiß, dass ich weiter daran arbeiten muss, mich zu verbessern und Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen, damit ich ein echtes Vorbild für mein Kind sein", fügte die Mama in spe noch hinzu. Sie habe sich die Kritik angehört und dazugelernt. Und obwohl ihr die ganze Sache leidtue, sei sie sicher, dass sie aufgrund dieser Erfahrung in Zukunft ein besserer Mensch sein werde.

Getty Images Samantha Marie Ware in Beverly Hills, Mai 2019

Getty Images Lea Michele in Los Angeles, April 2019

Collection Christophel Der "Glee"-Cast



