Jetzt lässt Anne Wünsche (28) ihren Anwalt sprechen! Der Streit zwischen der YouTuberin auf der einen Seite und Oliver (42) und Amira Pocher (27) auf der anderen eskaliert weiter. Das Paar behauptet, Anne habe für ihren Instagram-Account mehrfach Likes und Herzen gekauft – und will dafür sogar handfeste Beweise vorliegen haben. Doch jetzt meldet sich Annes Anwalt Stephan Mathe zu Wort: Eine Prüfung des Materials lässt ihn vermuten, dass die Beweise gefakt seien!

Dem Jurist liegen die Rechnungen eines Portals vor, bei dem Anne mehrfach Likes und Follower gekauft haben soll. Mehrere Details würden jedoch auf eine Fälschung hindeuten. Dem Juristen seien Unstimmigkeiten beim Datum aufgefallen, wie er in Annes neuem YouTube-Video erklärt: "Wenn sie seit Oktober 2019 erst in ihrer Wohnung wohnt, wie können dann im Oktober 2018 und im September 2019 Rechnungen an die Adresse gegangen sein, die sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kannte?" Und auch ein im Gericht eingereichter Emailverkehr zwischen der Influencerin und dem Forumbetreiber sei gefälscht. Denn die darauf angegebene Mailadresse von Anne hätte zu diesem Zeitpunkt noch nicht existiert. Außerdem sollen die Rechnungen mit einer Kreditkarte bezahlt worden sein, die die Blondine nachweislich gar nicht besitze.

"Nach all dem ist die derzeitige Einschätzung, dass diese Beweismittel schlicht gefälscht sind. Wir können es nicht sagen, aber der Verdacht drängt sich auf", resümiert der Anwalt. Deshalb seien er und seine Klientin bereits dabei, Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und Prozessbetrug gegen den Portalbetreiber einzureichen. Mathe vermutet, Oli sei auf einen Schwindler reingefallen.

