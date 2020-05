Wird der von Anne Wünsche (28) gerichtlich durchgesetzte Maulkorb negative Konsequenzen für die Influencerin selbst haben? Wochenlang zogen Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira (27) im Netz über Anne her und warfen ihr vor, Follower, Likes und Kommentare für ihr Instagram-Profil gekauft zu haben. Nach einem Gerichtsbeschluss darf das Paar diese konkreten Aussagen nicht mehr öffentlich über die YouTuberin äußern, da sie sie nicht beweisen können. Anderenfalls droht eine saftige Geldstrafe. Oli und Amira scheint das jedoch nicht großartig zu stören. Sie behaupten jetzt sogar, eben diese Beweise für ihre geäußerten Anschuldigungen in der Hinterhand zu haben!

Dass Anne nach dem Urteil von einem Sieg in ihrem Streit mit den Pochers spricht, können Amira und Oli nicht verstehen. In ihrem Podcast Die Pochers hier! echauffieren sie sich über die dreifache Mutter und Amira erklärte: "Dieser in Anführungsstrichen Sieg ist ja nur passiert, weil eine Kleinigkeit von unserer Seite noch gefehlt hat." Da Oli und sie sich vor Gericht noch nicht zu ihren Vorwürfen geäußert hätten, sei es vollkommen normal, dass die Richterin vorerst zu Gunsten von Anne entscheide. "Aber dazu gibt es bald mehr, weil wir uns jetzt natürlich hingesetzt und reichlich Material haben", kündigte die 27-Jährige an.

Ganze 27 Seiten Material hätten die Eltern eines Sohnes zugeschickt bekommen, fügte Oli hinzu. Worum es sich dabei genau handelt, ließen die beiden noch offen. In einigen Tagen werden es ihre Podcast-Hörer jedoch erfahren: "Ich kann schon mal sagen, nächste Woche in dieser Sendung gibt es ein kleines Anne-Wünsche-Spezial", verriet der Comedian.

ZDF/MORRIS MAC MATZEN Amira und Oliver Pocher bei "Das Spiel beginnt"

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / amira_m.aly Oliver Pocher und seine Frau Amira



