Matthias Höhn (24) unterzog sich einem medizinischen Eingriff an seiner Braue! Am vergangenen Donnerstag schockierte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star seine Fans mit einer Bildercollage seines momentanen Anblicks. Dabei hat sich über dem rechten Auge des TV-Stars eine dicke Beule gebildet. Nach einem Besuch beim Hautarzt stellte sich heraus, dass das blasenförmige Gebilde samt Eiter eine Zyste sei. Die wollte sich der Laiendarsteller nun entfernen lassen – allerdings ohne großen Erfolg!

"Die Zyste konnte leider nicht komplett entfernt werden", teilte Matthias kurz nach dem medizinischen Eingriff in seiner Instagram-Story mit. Laut der Ärztin seien neben dem Eiter sogar mehrere kleine Härchen in der Wunde gewesen. Nun habe der Freund von Influencerin Jenefer Riili mit einem Brennen und Ziehen in der Partie über seinem Auge zu kämpfen. Doch auch die Betäubung im Vorfeld der Mini-OP war offenbar alles andere als angenehm: "Es war sehr schmerzhaft", erinnerte sich Matze an die Einstiche der Spritze.

Bis auch die Wurzel der Zyste entfernt werden könne, muss sich Matthias aber noch ein wenig gedulden. "Jetzt muss erst mal die Entzündung weg und der restliche Eiter ablaufen", erklärte der Vater des kleinen Milan seinen Followern. Nach vier bis sechs Wochen steht dann der nächste Eingriff auf dem Plan. Bis dahin muss der 24-Jährige regelmäßig den Verband wechseln.

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit Zyste, Juni 2020

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, bekannt durch "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit Freundin Jenefer Riili und dem gemeinsamen Sohn Milan, März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de