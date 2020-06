Was ist denn mit Matthias Höhn (24) passiert? Normalerweise ist der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star für seine gute Laune bekannt. Gemeinsam mit Freundin Jenefer Riili und gelegentlichen Gastauftritten von Sohnemann Milan unterhält der Schauspieler seine Fans auf Social Media bestens. Doch auch, wenn es im Leben mal nicht ganz so rund läuft, hält Matthias seine Community auf dem Laufenden. So sorgt er aktuell mit einigen Schnappschüssen für Aufsehen, die sein Gesicht nicht wie sonst von der besten Seite zeigen – im Gegenteil. Aber wie kam es dazu?

Auf Instagram zeigt sich der Familienvater am Dienstagabend mit einer deutlichen Beule über seinem rechten Auge. Die Collage besteht aus vier Bildern, die das Wachstum des unliebsamen Accessoires zeigen. Ein Bild weiter vergleicht sich der Witzbold mit dem Glöckner von Notre-Dame. "Was ist dir passiert?", wollen seine Fans unbedingt wissen und werden schnell aufgeklärt. "Es ist eine Zyste. Die Hautärztin hat gesagt, es muss auf jeden Fall weggemacht werden", stellt Matthias klar.

Für Donnerstag hat der TV-Star einen Entfernungstermin. Zwar ist die Zyste schon kleiner geworden, eine Entzündung ist dennoch weiterhin vorhanden. Vor dem kleinen Eingriff hat der sonst so toughe Serien-Darsteller ein wenig Respekt: "Ich finde es jetzt nicht so geil. Wenn es um OPs geht, das ist echt gar nicht mein Fall."

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Jenefer Riili mit Sohn Milan und Freund Matthias Höhn

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Jenefer Riili

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, TV-Star

Wollt ihr weiter von Matthias über den Eingriff auf dem Laufenden gehalten werden? Ja, ich finde das total interessant. Nee, lass mal. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de