Die Sorge um ihren Sohnemann ist immer noch riesig! Im Juni 2018 wurden die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Jenefer Riili und ihr TV-Kollege Matthias Höhn (23) zum ersten Mal Eltern. Ob es sich um die ersten Schritte des kleinen Sprösslings handelt, Geburtstag oder Taufe – die einstigen Reality-Stars teilen mit ihren Fans seitdem immer wieder besondere Momente. Aber auch aus ihren Ängsten und Sorgen machen die beiden kein Geheimnis: Milan geht es aktuell alles andere als gut.

"Momentan herrscht bei uns leider nichts anderes als Sorge Leute", begann Matze sein Instagram-Statement zum Gesundheitszustand seines Nachwuchses. Milan habe bereits seit sieben Tagen Fieber – trotz Antibiotika und anderer Medikamente. "Wir wissen wirklich nicht mehr, was wir machen sollen, was richtig und was falsch ist", lauten die verzweifelten Zeilen des 23-Jährigen weiter. Bei seinen Followern entschuldigt er sich dafür, dass er gerade wenig Content produziere – alles würde sich gerade eben um die Genesung seines Jungen drehen: "Ich habe keinen Kopf für andere Dinge und hoffe, ihr versteht das."

Mittlerweile befindet sich Milan mit Mama Jenefer zurück im Krankenhaus, wo ihm geholfen werden soll. "Bei ihm ist alles entzündet und vereitert", schildert Matze in seiner Insta-Story. "Diese Nadeln in seinem kleinen Handgelenk – Leute, das war so schlimm", fährt der besorgte Papa fort.

