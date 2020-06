Nanu, was hat Lilly Becker (43) denn da auf dem Arm? Vor einigen Minuten startete das große Duell der Niederländerinnen: Bei Schlag den Star kämpfen die Powerfrauen Sylvie Meis (42) und Lilly um Ehre und 100.000 Euro. Bevor die spannenden Spiele überhaupt losgingen, zog Lilly allerdings schon alle Augen mit ihrem Look auf sich: Ihre Arme zieren eine wichtige, politische Message!

Keine Frage, die beiden Damen putzten sich für ihre Teilnahme an der beliebten Game-Show ordentlich heraus: In High Heels und sexy, tief ausgeschnittenen Outfits verzaubern die Glamour-Ladys die Zuschauer. Doch Lilly setzt noch auf ein besonderes Accessoire. Sie schrieb sich mit einem schwarzen Stift dem Hashtag "#blacklivesmatter" in Großbuchstaben auf den Arm – ein Zeichen gegen Rassismus, anlässlich der aktuellen Debatte.

Den Twitter-Usern entgeht dieses Detail natürlich nicht. Sie freuen sich über Lillys Einsatz: "YAS Lilly!", lobt eine Userin zu einem Foto, das Lilly mit der Arm-Aufschrift zeigt. "Gerade bei 'Schlag den Star': Lilly Becker mit #blacklivesmatter auf den Armen", freut sich eine andere und setzt ein Herz-Emoji hinter ihren Tweet.

Getty Images Lilly Becker und Sylvie Meis

Getty Images Lilly Becker, Model

Getty Images Lilly Becker, Model



