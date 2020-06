Dagi Bee (25) bringt ihre Follower ordentlich zum Schwitzen! Seit vielen Jahren ist die Influencerin auf YouTube aktiv und dreht Videos rund um Fashion, Make-up und Comedy. Die Tutorials, in denen sie gerne die Produkte aus ihrer eigenen Kosmetiklinie benutzt, sind besonders beliebt bei ihrer Community. Jetzt überraschte Dagi ihre Follower mit einem Post, in dem sie bewusst mit ihren Reizen spielt.

Der Instagram-Schnappschuss zeigt die 25-Jährige auf einem Stuhl sitzend mit einer Tasse in der Hand. Nicht nur ihre Lockenmähne sticht einem sofort ins Auge, auch ihr Ausschnitt ist ein echter Blickfang. Das Karohemd ist leicht geöffnet, sodass man ihr Dekolleté sieht. Das verführerische Bild kommentierte der Social-Media-Star mit den Worten: "Lässig nippe ich 13:36 Uhr an meinem Morgenkaffee." Die Follower springen sofort auf ihren Beitrag an: Ein lobender Kommentar jagt den nächsten. "Total geniales Bild", lautet beispielsweise die Antwort eines Users der Plattform.

Das war nicht das erste Mal, dass Dagi sich ihren Abonnenten so sexy präsentiert. Im vergangenen Jahr teilte sie mehrere Bikini-Pics aus dem gemeinsamen Spanienurlaub mit ihrer großen Liebe Eugen Kazakov (25). Besonders ihr Liebster war von diesen Aufnahmen angetan: Er kommentierte eines der Instagram-Fotos mit vielen Herz-Emojis.

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Instagram / dagibee Dagi Bee im Juni 2020

Instagram / dagibee YouTube-Star Dagi Bee



