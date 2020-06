Julita könnte aktuell nicht glücklicher sein! Vor wenigen Tagen brachte sie ihren Sohn zur Welt. Es ist ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Freund Florian – aus einer früheren Beziehung hat sie bereits eine Tochter. Die YouTuberin lässt ihre auch Fans an ihrem Leben als Zweifach-Mama teilhaben – so postete sie dieses Wochenende auf YouTube ein Video von der Geburt. Auf Instagram veröffentlichte sie gleichzeitig einen Social-Media-Beitrag dazu und geriet bei der Erinnerung an die Entbindung ins Schwärmen!

"Das Video von der Geburt ist online! Ich habe es mir selbst schon wieder zehnmal angeschaut und musste jedes Mal weinen. Es war so eine traumhafte Geburt", ließ sie dort ihre Follower unter einem intimen Mutter-Sohn-Schnappschuss wissen: Julita liegt mit ihrem Baby im Arm im Bett, während dieses entspannt an ihrer Brust saugt. Ihre Fans zeigten sich von diesem Anblick völlig entzückt und drückten über 60.000 Mal auf den Like-Button.

In dem Geburtsvideo verriet Julita auch den Namen ihres Sohnes: "Willkommen auf der Welt, Leonardo", wird in dem Clip in großen Lettern eingeblendet. Folgt ihr der 21-Jährigen auf Instagram? Stimmt ab!

Instagram / julia.schulze_official YouTuberin Julita im April 2020

Instagram / julia.schulze_official Julita und ihr Freund Florian nach der Geburt ihres Sohnes, Juni 2020

Instagram / julia.schulze_official YouTuberin Julia Schulze



